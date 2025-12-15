Глава МИД Чехии: для Украины не должно быть исключений при вступлении в ЕС

Петр Мацинка высказался за оказание помощи Киеву в реализации процесса присоединения к Евросоюзу

ПРАГА, 15 декабря. /ТАСС/. Украине перед вступлением в Евросоюз следует выполнить все условия, предъявляемые к государствам - кандидатам в члены сообщества. Такое мнение выразил вступивший в понедельник на пост министра иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

"Что касается вступления Украины в ЕС в 2027 году, то в данный момент я не могу себе это достаточно хорошо представить. Я всегда знал, что в состав ЕС какая-либо страна может быть принята лишь в том случае, если она выполнит определенные условия, пройдет вступительный процесс. Эти условия не должны быть смягчены, не должны давать некие исключения. Это было бы неправильно, нечестно", - приводит слова министра информационное агентство ČTK.

Мацинка высказался за оказание помощи Киеву в реализации процесса присоединения к ЕС. "Можно Украине помочь, чтобы она быстрее могла выполнить эти условия. Это имеет смысл, но я не вижу никакой причины, почему какие-либо условия должны быть смягчены, отменены, или чтобы какая-либо страна имела какие-то исключения", - отметил глава МИД.

По словам Мацинке, на посту руководителя чешской дипломатии он намерен по мере возможности содействовать скорейшему завершению конфликта на Украине.