Зеленский назвал переговоры с США непростыми

По его словам, команды "идут по пунктам" и "определяют шаги"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский назвал переговоры с делегацией с США в Берлине продуктивными, но непростыми, дав понять, что согласие по всем пунктам еще не достигнуто.

"Вчера и сегодня тут в Берлине прошли наши консультации с американской стороной. Это очень важный разговор <...>. У нас всегда такие разговоры, они непростые, скажу вам честно", - сказал он, выступая на бизнес-форуме в Берлине. Он также назвал диалог продуктивным, добавив, что обсуждалось "очень много деталей".

В то же время агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что переговоры США и Украины в Берлине продолжаются, но уже без Зеленского.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры в понедельник утром, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.