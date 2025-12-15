Мерц заявил, что РФ не получит доступа к активам в ЕС в обозримом будущем

Они заморожены надолго, отметил канцлер Германии

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что активы России в Европе заморожены надолго и что Москва не получит к ним доступ в обозримом будущем.

Читайте также

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

"Мы приняли первое решение, и это решение заключается в том, что российские активы будут заморожены в Европе надолго", - сказал он на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине. "Так что ни российский Центробанк, ни российское государство не получат доступ к этим активам в обозримом будущем", - заявил Мерц.

Ранее в понедельник, выступая на германо-украинском экономическом форуме, канцлер снова подчеркнул, что все европейские страны должны разделить риски в случае принятия решения об использовании замороженных активов РФ для поддержки Киева. "Мы должны решить его [этот вопрос] так, чтобы все в этом участвовали, чтобы все европейские государства разделяли одинаковые риски", - заявил он. "Если нам это не удастся, то дееспособность этого Европейского союза будет в значительной степени подорвана на годы, если не на более продолжительный период", - сказал Мерц.

При этом, по его мнению, положительное решение по дальнейшему финансированию Киева продемонстрирует силу ЕС. "И только силой нам удастся прекратить эту бессмысленную войну", - считает он.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.