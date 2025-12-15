Зеленский подтвердил продолжение переговоров США и Украины

Уже прошло несколько раундов, сообщил он

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры американской и украинской делегаций продолжаются в Берлине, подтвердил Владимир Зеленский.

"Вчера [в воскресенье] было больше пяти часов <...>. Сегодня [в понедельник] было уже несколько раундов переговоров, и они продолжаются. <...> Наши представители сейчас еще будут продолжать диалог с американскими коллегами", - сказал он в Берлине на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что переговоры США и Украины продолжаются, но уже без участия Зеленского.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры в понедельник утром, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.