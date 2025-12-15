Сийярто: вступление Украины в ЕС не даст ей гарантий безопасности

Глава МИД Венгрии заявил, что членство Киева в Евросоюзе создаст огромную угрозу для всего объединения

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз не обеспечит ей гарантий безопасности, но создаст для всей Европы угрозу войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Мы, венгры, рассматриваем членство [Украины] в Европейском союзе не как гарантию безопасности, предоставленную украинцам, а как угрозу войны для всей Европы", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Его пресс-конференцию транслировал телеканал М1.

Министр напомнил, что Украина находится в состоянии вооруженного конфликта с Россией и поэтому ее присоединение к сообществу создаст "огромную угрозу для всего Европейского союза".

Правительство Венгрии ранее неоднократно заявляло, что выступает против поспешного приема Украины в ЕС, поскольку это приведет к прямому военному столкновению с Россией и крайне негативно отразится на экономике стран Европы.

Вопрос о гарантиях безопасности Украине со стороны стран Запада обсуждается в контексте мирного урегулирования украинского конфликта.