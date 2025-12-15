Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо
ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта ближе, чем когда-либо. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме.
"Я думаю, сейчас мы ближе к [урегулированию на Украине], чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать", - сказал американский лидер.