Трамп: урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо

Президент США заявил об этом во время выступления в Белом доме

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта ближе, чем когда-либо. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Белом доме.

Читайте также

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

"Я думаю, сейчас мы ближе к [урегулированию на Украине], чем когда-либо. Посмотрим, что можно сделать", - сказал американский лидер.