Трамп: США не устанавливали крайних сроков в урегулировании на Украине
Редакция сайта ТАСС
15 декабря, 21:01
ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не устанавливала какие-либо крайние сроки достижения сделки по урегулированию кризиса на Украине.
"Нет никаких временных ограничений. Временное ограничение заключается только в том, когда мы это сделаем", - сказал он журналистам в Белом доме.
"Я имею в виду, что мы постараемся это сделать. Мы достигаем прогресса. Это сложнее, чем кто-либо мог подумать", - добавил Трамп.