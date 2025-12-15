Трамп: США не устанавливали крайних сроков в урегулировании на Украине

Президент Соединенных Штатов отметил, что его администрация "достигает прогресса" в этом вопросе

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не устанавливала какие-либо крайние сроки достижения сделки по урегулированию кризиса на Украине.

"Нет никаких временных ограничений. Временное ограничение заключается только в том, когда мы это сделаем", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Я имею в виду, что мы постараемся это сделать. Мы достигаем прогресса. Это сложнее, чем кто-либо мог подумать", - добавил Трамп.