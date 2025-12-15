ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Теракт в Сиднее
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лукашенко отверг причастность Мадуро к наркотрафику из Венесуэлы

Президент Белоруссии выразил сомнение в объективности американских данных по этому вопросу
Редакция сайта ТАСС
15 декабря, 21:16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV отверг какую-либо причастность лидера Венесуэлы Николаса Мадуро к наркотрафику.

Отвечая на вопрос журналистки, Лукашенко выразил сомнение в объективности американских данных об объеме наркотрафика из Венесуэлы. Он также отверг какую-либо причастность президента латиноамериканской страны к подобной деятельности. "У вас таких фактов нет, и у меня тоже. Я не думаю, что это так", - пояснил белорусский лидер. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичМадуро, НиколасВенесуэла