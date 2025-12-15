Стармер: "Коалиция желающих" подготовила планы развертывания войск на Украине

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что сейчас приоритетным вопросом является достижение "справедливого и длительного мира"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. "Коалиция желающих" подготовила планы по укреплению обороноспособности Украины и развертыванию войск на украинской территории в случае необходимости. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижней палаты парламента).

"В рамках коалиции желающих у нас был политический процесс с участием лидеров [стран] и у нас был военный процесс с участием военных планировщиков. Мы говорили, что хотим [разработать] военные планы для [обеспечения безопасности] в воздухе, на море и на земле и для [укрепления] собственных возможностей Украины. Сейчас у нас есть военный план для каждой из этих сфер. В случае необходимости это включает наземное развертывание, но в настоящий момент приоритетный вопрос заключается в том, сможем ли мы прийти к справедливому и длительному миру", - сказал он.

Британские власти на протяжении нескольких месяцев заявляют о своей готовности отправить войска на Украину после прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.

15 декабря было опубликовано заявление лидеров ведущих стран Европы, в котором говорится, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой "многонациональных сил для Украины". В тексте указывается, что эти силы должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США.