Туск: вопрос территориальных уступок со стороны Украины принципиален для США

Премьер-министр Польши отметил, что не все европейские государства поддерживают подход Соединенных Штатов

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Территориальные уступки Украины для завершения конфликта с Россией принципиальны для США с точки зрения предоставления гарантий безопасности. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

"[Американцы] прямо говорят <...>, что территориальные уступки должны стать элементом мирного соглашения", - сказал он, добавив, что не все европейцы поддерживают такой подход. "Если есть гарантии [безопасности], то должны быть [территориальные] уступки. Такой путь видят американцы для склонения России к договоренности", - рассказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.

Вместе с тем польский премьер подчеркнул, что представители США не оказывали давления на Владимира Зеленского по поводу того, какие именно территории должна уступить Украина.

Туск также отметил, что этот вопрос все еще остается открытым и стороны находятся на полпути к его решению.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома ранее признал, что Украина уже потеряла часть своей территории.