Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина помиловать медиамагната Джимми Лая

Суд Гонконга 15 декабря признал 78-летнего бизнесмена виновным по всем пунктам обвинения по делу о национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина помиловать оппозиционного гонконгского медиамагната Джимми Лая (Ли Чжиина). Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома.

"Я поговорил с председателем Си об этом и попросил рассмотреть возможность его освобождения. Он нездоров. Он пожилой человек, и он нездоров. Поэтому я высказал эту просьбу. Посмотрим, что будет дальше", - сказал американский лидер.

Суд Гонконга 15 декабря признал 78-летнего Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения по делу о национальной безопасности. Основатель ныне не действующей газеты Apple Daily считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.

Обвинение заявило, что бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США и призывал к введению санкций против Гонконга и Китая. По этому делу ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с законом о национальной безопасности, принятым летом 2020 года. Ранее суд приговорил Джимми Лая к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы по другому делу, связанному с мошенничеством и нарушением договора аренды штаб-квартиры принадлежавшей ему оппозиционной газеты.