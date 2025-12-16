Туск: страны восточного фланга НАТО вытянут средства из ЕС на защиту границ

Премьер-министр Польши также сообщил, что Варшава вложит в проект создания линии оборонных укреплений "Восточный щит" около 10 млрд злотых (около €2,4 млрд)

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Страны восточного фланга НАТО будут вытягивать из ЕС как можно больше средств за защиту границ. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров ряда государств альянса в Хельсинки.

"Группа [восточного фланга НАТО] будет в состоянии вытянуть столько, сколько возможно, из ЕС на защиту наших границ", - сказал Туск на брифинге, трансляция которого велась в социальных сетях его канцелярии.

Польский премьер также сообщил, что Варшава вложит в проект создания линии оборонных укреплений "Восточный щит" около 10 млрд злотых (около €2,4 млрд).