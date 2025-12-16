Венесуэла потребовала от США освободить экипаж захваченного танкера

Каракас также настаивает на возврате похищенной нефти и прекращении Вашингтоном вмешательства в законную торговлю, говорится в письме министра иностранных дел Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто © Florence Lo - Pool/ Getty Images

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Венесуэла потребовала от США немедленно освободить экипаж захваченного танкера, вернуть похищенную нефть и прекратить вмешательство в законную торговлю нефтью. Об этом говорится в письме министра иностранных дел Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто, опубликованном на его странице в Telegram-канале, председателю Совета Безопасности ООН.

"Правительство Венесуэлы требует от правительства Соединенных Штатов Америки немедленного и безусловного освобождение похищенного экипажа, возвращения незаконно конфискованной в открытом море венесуэльской нефти и прекращения любых силовых действий или вмешательства в законную торговлю венесуэльской нефтью", - указал глава МИД. Он обратился к Совету Безопасности ООН с призывом "публично осудить поощряемый государством акт пиратства, незаконное применение военной силы против частного судна и кражу груза, являющегося предметом законной международной торговли".

Министр назвал захват нефтяного танкера в международных водах Карибского моря Вооруженными силами США "актом государственного пиратства" и "вопиющим хищением не принадлежащих США активов". Хиль почеркнул, что Венесуэла будет и "впредь осуществлять суверенное и неотъемлемое право на законную торговлю своими ресурсами и требовать, чтобы законные операции не подвергались грабежам, захватам или актам пиратства".

10 декабря США с использованием авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют оставить нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США намерены конфисковать задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.