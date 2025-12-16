Трамп: США будут блокировать подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу

Блокада также распространяется на корабли, которые выходят из вод республики

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. США вводят блокаду для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. Об этом в Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Сегодня я приказываю полностью и окончательно блокировать все нефтяные танкеры, подпадающие под санкции, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее", - написал он.