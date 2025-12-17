Трамп встретит борт с телами погибших в Сирии американских военных

Президент США также намерен встретиться с семьями погибших, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен встретить борт с телами американских военнослужащих, погибших в результате инцидента со стрельбой в Пальмире. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп отправится на авиабазу Довер, чтобы встретиться с семьями погибших и принять их тела здесь, на родине", - сказала Ливитт.

Как сообщил ранее Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров".

Телеканал Syria TV также указывал со ссылкой на источник, что в результате инцидента со стрельбой вблизи Пальмиры погиб один сотрудник сил безопасности Сирии, трое военнослужащих ВС США получили ранения. По информации агентства SANA, вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории, в результате чего несколько человек получили ранения. Какими были его мотивы, не сообщалось.