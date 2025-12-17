МВД Польши планирует лишить украинских беженцев специального статуса с 2026 года

По данным польского министерства, в республике проживают около 1 млн украинцев с таким статусом

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Sergei Grits

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. МВД Польши готовит законопроект, согласно которому бежавшие в Польшу с февраля 2022 года украинцы будут приравнены по статусу к остальным иностранцам. Об этом сообщила порталу Interia пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая.

"В соответствии с принятыми Еврокомиссией рекомендациями по прекращению временной защиты военных беженцев с Украины, законопроект предусматривает, что после 4 марта 2026 года все украинцы будут рассматриваться как остальные иностранцы", - пояснила Галецкая.

По данным польского МВД, в республике проживают около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал последнее продление этого статуса, при этом были ограничены льготы для украинских беженцев. В частности, сузился список бесплатных медуслуг, а также были прекращены выплаты социальных пособий безработным украинцам.