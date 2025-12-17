Иран поблагодарил РФ за позицию в СБ ООН по антииранским санкциям

Иран и Россия подверглись незаконным и несправедливым санкциям со стороны западных стран, указал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Иран благодарен России и ценит ее позицию в Совете Безопасности ООН в отношении попыток Запада по усилению санкционного давления на Тегеран. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран и Россия подверглись незаконным и несправедливым санкциям со стороны западных стран, особенно Соединенных Штатов и европейских стран. Мы благодарим и ценим позицию России в отношении антииранских санкций и действий США вместе с тремя европейскими странами в Совете Безопасности ООН", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.