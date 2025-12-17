Додон: Санду и ее партия по указке Брюсселя стараются разжечь конфликт в Европе

Лидер Партии социалистов подчеркнул, что действия президента Молдавии противоречат прописанному в конституции статусу постоянного нейтралитета страны, осложняют решение приднестровской проблемы и объединения страны

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Aurel Obreja

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) нагнетают напряженность по указке политиков из Европейского союза, которые пытаются разжечь новый вооруженный конфликт на континенте и втянуть в него Россию. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Санду и ПДС действуют в одном фарватере с глобалистами из Брюсселя, которые наращивают милитаризацию Европейского союза, надеясь разжечь новый вооруженный конфликт и втянуть в него Российскую Федерацию", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что действия Санду и ее партии противоречат прописанному в конституции статусу постоянного нейтралитета страны, осложняют решение приднестровской проблемы и объединения страны.

"Нейтралитет является фундаментальным столпом государственности Республики Молдова, а реинтеграция страны должна стать национальной идеей - ключевым концептом консолидации молдавского общества, а не европейская интеграция, которую поддерживает лишь часть населения. Реинтегрированная Республика Молдова сможет укрепить свою государственность и стать значительно сильнее - как в экономическом плане, так и в других. В то же время утрата нейтралитета, которую де-факто и негласно продвигают Майя Санду и ПДС, сделает реинтеграцию страны невозможной и приведет к потере государственности Республики Молдова", - отметил Додон. Он выразил сожаление, что представители правящей партии и администрации президента проигнорировали приглашение принять участие в прошедшем в парламенте страны круглом столе, на котором обсуждался вопрос сохранения и защиты нейтрального статуса страны.

"Мероприятие было организовано фракцией социалистов и объединило представителей оппозиционных партий, а также известных политических и общественных деятелей. Представители власти также были приглашены, однако демонстративно проигнорировали встречу", - уточнил лидер социалистов.

По данным социологических опросов, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО. Однако Санду заявляет о якобы существующей военной угрозе со стороны России и высказывается за развитие военного сотрудничества с альянсом. В то же время министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявляет, что военной угрозы со стороны России нет.

Молдавия находится на завершающем этапе разработки новой адаптированной индивидуальной программы сотрудничества с НАТО под названием Individually Tailored Partnership Programme, которая вступает в силу в текущем году. Программа предусматривает продвинутую форму партнерства с Североатлантическим альянсом, аналогичную взаимодействию НАТО с такими странами, как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония.