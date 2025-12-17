Кулеба: у Зеленского не осталось хороших вариантов в украинском урегулировании

Экс-министр иностранных дел Украины считает, что Владимир Зеленский попал в тупиковую ситуацию из-за необходимости принимать сложные решения на переговорах

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Кулеба © lev radin/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Владимир Зеленский попал в тупиковую ситуацию из-за необходимости принимать сложные решения на переговорах по урегулированию украинского конфликта, у него нет хороших вариантов.

"Есть плохие решения и решения еще хуже. Ему придется сделать свой выбор", - сказал Кулеба в интервью французскому журналу Le Point. Экс-министр считает, что в вопросе урегулирования украинского конфликта для Зеленского "нет хороших" вариантов.

В Берлине 14-15 декабря состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. 14 декабря переговоры длились около пяти часов, 15 декабря - примерно два. Вечером в понедельник ход переговоров обсудили ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.