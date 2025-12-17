Фон дер Ляйен отменила пресс-конференцию перед саммитом ЕС по активам РФ

Представитель пресс-службы Евросовета отказался комментировать причины

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Petr Josek

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила пресс-конференцию перед саммитом ЕС в Брюсселе после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан огласил информацию, что с повестки дня саммита ЕС 18-19 декабря снят из-за непреодолимых разногласий вопрос об экспроприации активов РФ. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы Евросовета.

"Пресс-конференция отменена", - заявил он, отказавшись комментировать причины.

Пресс-конференция фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты должна была состояться по завершении саммита ЕС со странами Западных Балкан. Она изначально была запланирована на 19:30 (21:30 мск) а затем несколько раз переносилась. Собравшиеся в штаб-квартире Евросовета журналисты ждали этой пресс-конференции, чтобы получить от глав институтов ЕС разъяснения, остается ли вопрос о российских активах на повестке дня саммита ЕС 18-19 декабря.

Пресс-служба Евросовета подтвердила, что саммит с Западными Балканами завершился, и было опубликовано краткое итоговое заявление.

Ни Еврокомиссия, ни Евросовет пока официально не подтвердили факт снятия вопроса о финансировании Киева с повестки дня евросаммита 18 и 19 декабря.

16 декабря, выступая в Европарламента, фон дер Ляйен объявила, что вопрос об экспроприации российских активов России под видом репарационного кредита Украине "должен быть решен на предстоящем саммите до [католического] Рождества" (25 декабря).