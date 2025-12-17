Лукашенко выступит с посланием на заседании Всебелорусского народного собрания

Ожидается, что основной темой на повестке дня будет утверждение программы социально-экономического развития республики на ближайшие пять лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) открывается в Минске. Основным вопросом на повестке дня будет утверждение программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшие пять лет.

Заседание пройдет 18-19 декабря во Дворце республики в центре Минска. Как ожидается, в первый день с посланием к белорусскому народу и парламенту обратится лидер страны Александр Лукашенко, который также является председателем ВНС. "Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех. Это важнейшее для нас политическое мероприятие, за которым, мы не сомневаемся, будет следить весь мир", - поясняла пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Кроме того, Лукашенко в ходе послания может затронуть вопросы международной повестки дня и национальной безопасности. В частности, министр обороны республики Виктор Хренин ранее сообщал, что на заседании ВНС президент расскажет, когда российский ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в Белоруссии. В конце октября лидер страны подтвердил, что "Орешник" заступит на боевое дежурство в республике в декабре.

В пятницу на заседании ВНС запланировано утверждение программы социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы. Ее представит премьер-министр республики Александр Турчин. "Все делегаты и члены президиума должны видеть, как в стране выполняется эта программа, как реализуются основные положения этой программы", - отмечал Лукашенко.

Ожидается, что в работе Всебелорусского народного собрания в течение двух дней примут участие более 1 тыс. делегатов со всех уголков страны. Глава государства подчеркивал, что ВНС работает не первый год, но впервые к нему настолько пристальное внимание и по сути, и по форме. Поэтому надо вырабатывать стиль работы ВНС и президиума, который сохранится навсегда, ориентировал Лукашенко.

По данным Министерства информации Белоруссии, всего для освещения ВНС аккредитовано 454 представителя СМИ. "В ходе заседания Всебелорусского народного собрания будет обеспечена работа семи выездных студий от ведущих телеканалов и агентств страны, что позволит оперативно и всесторонне освещать ход мероприятия. Министерством иностранных дел Республики Беларусь аккредитованы 39 иностранных журналистов от 12 ведущих международных СМИ. Присутствие такого широкого круга представителей СМИ позволит обеспечить максимально полную и объективную картину работы второго заседания седьмого Всебелорусского народного собрания для широкой общественности как внутри страны, так и за рубежом", - указали в ведомстве.

Народное собрание

Согласно изменениям, внесенным в Конституцию Белоруссии по результатам республиканского референдума 27 февраля 2022 года, ВНС стало конституционным органом. Его первое заседание в таком статусе состоялось 24-25 апреля 2024 года. Председателем собрания был избран Лукашенко.

ВНС имеет право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, вводить чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов. Решения собрания будут обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, другие решения госорганов и должностных лиц, противоречащие интересам нацбезопасности. Для обеспечения деятельности ВНС создан постоянно действующий коллегиальный орган - президиум, а также рабочий орган - секретариат.