Лукашенко: Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент США

По словам белорусского лидера, это произойдет, если глава Белого дома остановить конфликт на Украине
Редакция сайта ТАСС
21:03
обновлено 21:10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент США, если остановит конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Если этот конфликт на Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не нужна никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый президент Соединенных Штатов Америки", - сказал он. 

