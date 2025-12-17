Лукашенко: Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент США

По словам белорусского лидера, это произойдет, если глава Белого дома остановить конфликт на Украине

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент США, если остановит конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Если этот конфликт на Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не нужна никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый президент Соединенных Штатов Америки", - сказал он.