Лукашенко предложил США "двигаться дальше" в отношениях с Белоруссией

Президент республики заявил, что надо сесть и поговорить "спокойно, по-мужски"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. США нужно перестать бороться с Белоруссией и продолжить налаживать отношения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше <...> Надо договариваться. Надо прекратить нам друг с другом драться, особенно сторонникам. Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса", - сказал он.

Глава государства также выразил мнение, что Стратегия национальной безопасности США станет подарком для мира в случае ее реализации. "Это (Стратегия нацбезопасности США - прим. ТАСС) если осуществится - для мира будет подарок", - отметил президент.

Лукашенко также считает, что президент США Дональд Трамп на сегодняшний день делает все правильно, включая тот факт, что американский лидер обратил внимание не только на внешнюю политику, но и начал разбираться с внутриполитическими и внутриэкономическими вопросами в США. "Это в точку и очень правильно", - подчеркнул глава республики.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.