Лукашенко уверен, что Белоруссия и США могут вместе решить кризис с Венесуэлой

Президент республики уточнил, что ему не надо за это платить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV выразил уверенность, что Минск и Вашингтон могут вместе работать над разрешением ситуации в Венесуэле.

"Я вчера [специальному посланнику США по Белоруссии] Джону Коулу сказал (имеются в виду переговоры 12 декабря. - прим. ТАСС): бесплатно (мне не надо ничего платить) будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее. Там, где есть возможность сохранить жизнь, надо это сохранить", - отметил глава государства.