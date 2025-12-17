Саммит ЕС о судьбе активов РФ оказался на грани провала из-за разногласий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что тему экспроприации сняли с повестки обсуждения

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Двухдневный саммит лидеров ЕС по экспроприации активов России, не начавшись, оказался на грани провала из-за острых разногласий в ЕС. Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель 17 декабря вечером, тема экспроприации активов РФ снята с повестки дня саммита ЕС. Официально эта информация не подтверждена.

"Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня", - процитировало Орбана агентство MTI. В то же время он уточнил, что на саммите будет обсуждаться альтернативный план - предоставление финансирования Украине, деньги на который страны ЕС привлекут в виде займа за счет эмиссии евробондов. Орбан подтвердил, что Венгрия выступает против этой инициативы и не намерена в ней участвовать, даже если она будет одобрена на встрече в Брюсселе.

Молчание Брюсселя

Ни Еврокомиссия, ни Европейский совет эту информацию официально не подтвердили. Однако они отменили итоговую пресс-конференцию после саммита с Западными Балканами, который прошел в Брюсселе в среду вечером. Все международные журналисты в пресс-центре Евросовета ждали ее как последнюю возможность получить информацию из первых рук, будет ли в четверг обсуждаться экспроприация активов России.

Только 16 декабря фон дер Ляйен объявила в Европарламенте, что решение об экспроприации российских активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" для Киева "должно быть принято на саммите ЕС до [католического] Рождества" (25 декабря).

Первый план ЕК

Еврокомиссия 3 декабря представила два плана финансирования Киева на 2026-2027 годы. Потребности Украины на этот период МВФ и ЕК оценивают в €135,7 млрд финансовой и военной помощи.

Первый и приоритетный вариант Еврокомиссии предусматривал использование российских активов. Еврокомиссия намеревалась изъять все €210 млрд блокированных в ЕС российских активов, из которых €185 млрд заморожены в Бельгии на площадке депозитария Euroclear. Из этих денег ЕК намеревалась €140 млрд пустить на финансирование Киева. Еще €45 млрд - на выплату выданных Киеву с 2024 года кредитов ЕС и G7 по инициативе ERA. Эта схема подразумевала погашение кредитов до 2042 года за счет доходов от реинвестирования активов РФ в Европе. Поскольку сами активы уходят, доходов от них уже не будет, и Брюсселю приходится пустить часть российских активов на погашение этих кредитов.

Что ЕК собиралась делать с еще €25 млрд, она не говорила. Возможно, эти деньги, изъятые в остальных европейских юрисдикциях, предполагалось использовать как часть финансовых гарантий для Бельгии.

Эта схема была названа "репарационный кредит" для введения в заблуждения инвесторов и общественного мнения, что якобы речь не идет о присвоении активов РФ. Еврокомиссия утверждает, что Россия якобы сможет "получить свои активы назад", если она полностью выплатит Украине репарации (на сегодня Брюссель их оценивает в полтриллиона евро). Только после этого Киев якобы должен будет вернуть €140 млрд выданных ему активов (сроки не уточняются). А потом, когда Киев вернет их Брюсселю, их Брюссель сможет вернет Москве.

Решение же о бессрочной заморозке активов, которое страны ЕС приняли 12 декабря, нужно было исключительно для того, чтобы имитировать, что активы якобы физически остаются в юрисдикции ЕС, и когда-то могут быть возвращены.

Второй план ЕК

Альтернативный план Еврокомиссии - это безвозмездное спонсирование Киева на €90 млрд в следующие два года. Еврокомиссия особенно подчеркнула, что более не может финансировать киевский режим в виде даже льготных кредитов Украине. Ввиду неплатежеспособности Киева, проценты по таким кредитам в конечном счете приходится компенсировать самому Евросоюзу за счет новых кредитов, и сейчас это стало дороже, чем просто отдать деньги безвозмездно.

Чтобы собрать сумму в €90 млрд, страны ЕС должны будут привлечь средства путем эмиссии евробондов (то есть в форме общеевропейского займа). Погашать этот займ они должны будут сами из своих бюджетных средств. Выплаты поделят пропорционально объемам экономик стран ЕС.

Оппозиция

Против экспроприации активов России выступила Бельгия, которая всерьез опасается ответных мер Москвы. Бельгия требует очень значительных юридически обязывающих гарантий от каждой из 27 стран ЕС, чтобы ей полностью возместили любой финансовый ущерб.

Помимо этого, Бельгия облагает доходы от российских активов налогом в 30%, что приносит в ее казну более €1 млрд ежегодно. Эти доходы пропадут, если активы отберут. Поэтому ранее Бельгия проголосовала за бессрочную заморозку активов, надеясь, что они навсегда останутся в ее юрисдикции.

По разным соображениям против экспроприации активов также выступают Болгария, Венгрия, Италия, Мальта, Словакия. По информации из европейских источников, также этот план не поддерживают Австрия и Люксембург.

Против общеевропейского займа выступают практически все страны ЕС, кроме Бельгии, которая видит в этом варианте возможность избежать экспроприации активов. Главным и самым активным противником общеевропейского займа выступает Германия. Будучи первой экономикой ЕС, именно Германия должна будет взять на себя наибольшую часть расходов по его выплатам.

Тупик переговоров

Как ранее сообщило европейское издание Politico, в среду подготовительные переговоры послов ЕС по активам России перед саммитом фактически зашли в тупик.

По данным Politico, Бельгия потребовала от стран ЕС "неограниченных финансовых гарантий". Бельгия считает, что остальные страны ЕС должны разделить любые риски, с которыми может столкнуться королевство в случае экспроприации €185 млрд российских активов, блокированных на площадке депозитария Euroclear. Объем гарантий не должен быть ограничен никакой конкретной суммой, как это якобы предлагала Еврокомиссия, поскольку ущерб для королевства может оказаться значительно большим.

По информации Politico, остальные страны ЕС на неограниченные гарантии не согласны. Не встретило общего одобрения и требование Бельгии, чтобы все страны Евросоюза расторгли свои инвестиционные соглашения с Россией в случае экспроприации активов.

Ответ России

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой ЕС попытается экспроприировать активы России - это будет воровством. Посол предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".