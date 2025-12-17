Председатель СБ ООН подтвердил получение запроса от Венесуэлы на заседание

Председатель Совбеза проводит консультации с членами Совета

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя Совета Безопасности (СБ) в декабре, подтвердило ТАСС, что получило запрос от Венесуэлы на проведение экстренного заседания органа по ситуации в Карибском море, председатель Совбеза проводит консультации с членами СБ по этому поводу.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Венесуэла направила председателю Совбеза письмо с запросом на проведение заседания. "Председательство подтверждает получение письма от Венесуэлы, и проводит консультации с членами Совета Безопасности", - сообщила пресс-служба словенского постпредства ТАСС.