Трамп заявил, что до его прихода к власти в США въехали 25 млн нелегалов

Многие из незаконных мигрантов вышли из тюрем и лечебниц для душевнобольных, заявил президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что до прихода к власти его администрации в США въехали 25 млн нелегальных мигрантов.

"Наша граница была открыта, и из-за этого в нашу страну вторглись 25 млн человек, многие из которых были выходцами из тюрем и исправительных учреждений, психиатрических клиник и лечебниц для душевнобольных", - сказал он 17 декабря в своем обращении к согражданам.

"Среди них были наркоторговцы, члены банд и даже 11 888 убийц, более 50% из которых убили более одного человека. Именно этому администрация [экс-президента США Джо] Байдена позволила случиться в нашей стране. И это никогда не должно повториться", - добавил Трамп.