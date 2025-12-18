Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Премьер-министр республики отметил, что не знает деталей об объемах поставок

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Армянский премьер-министр Никол Пашинян приветствовал начало поставок нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Об этом он заявил журналистам.

"Я тоже видел новость о том, что состав с азербайджанскими нефтяными продуктами выехал и направляется в Армению. Я приветствую это развитие. Торговля происходит напрямую между частными компаниями, но, разумеется, установленный между Арменией и Азербайджаном мир создал политические условия для этой торговли. Были договоренности и на политическом уровне о том, что бизнес-сообщества обеих стран будут осведомлены о возможностях и в случае наличия заинтересованности будут заключать контракты", - сказал он. Трансляция брифинга Пашиняна велась на YouTube-канале 24News.

Премьер отметил, что не знает деталей об объемах поставок, подчеркнув, что "прибудет один состав".

"Я знаю, что есть определенные вопросы, касающиеся стоимости [услуг] грузинских железных дорог, и надеюсь, что эти вопросы будут решены или же, если они не будут решены, предприниматели найдут альтернативные пути обеспечения импорта и экспорта", - добавил он.

5 декабря правительство Грузии сообщило, что получило просьбу о разовом транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию страны. 18 декабря азербайджанские СМИ сообщили, что первый состав с нефтепродуктами выехал из Баку в сторону Армении.