Лукашенко: Белоруссия вошла в топ-50 самых посещаемых стран

Миф о ее закрытости сломан, подчеркнул белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Миф Запада о закрытости Белоруссии сломан, страна вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран, заняв 48-е место", - сказал он.