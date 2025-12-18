Лукашенко: Белоруссия вошла в топ-50 самых посещаемых стран
Редакция сайта ТАСС
13:14
МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Миф Запада о закрытости Белоруссии сломан, страна вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
"Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран, заняв 48-е место", - сказал он.