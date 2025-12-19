Статья

От ненависти до любви: как в ЕС прониклись к самому провальному вертолету наших дней

Переориентация на "все свое" в вопросах перевооружения в ЕС постепенно приобретает неожиданные обороты. Пытаясь заместить технику Made in USA на Made in EU, там вспоминают даже о тех детищах европейской промышленности, которые, казалось бы, давно пора забыть. Одно из них — транспортный вертолет NH90 консорциума NHI. По числу нареканий (небеспричинных) от заказчиков он уступает разве что ударному вертолету Tiger. Случайно ли, что в создании обоих "замешан" концерн Airbus?

Транспортные вертолеты NH90 © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Совместное предприятие NHIndustries (NHI) образовано фирмами Airbus Helicopters, итальянским холдингом Leonardo и голландской Fokker, которая в свою очередь принадлежит британскому авиастроителю GKN. Мажоритарием в консорциуме является Airbus, которому принадлежат 62,5% акций. Leonardo владеет в NHI долей в 32%, а GKN Fokker — 5,5%.

Согласно Airbus, всего на текущий момент выпущено уже свыше 530 многоцелевых транспортных вертолетов NH90 разных модификаций. Большинство из них, NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter), в норме предназначены для обеспечения сухопутных операций, хотя и используются некоторыми странами в том числе как морские. 135 принадлежат к версии палубного базирования, или NFH (NATO Frigate Helicopter), и находятся на вооружении шести стран.

Одна из них — Германия. Военно-морские силы (ВМС) республики, в частности, уже имеют в своем распоряжении 18 морских вертолетов этой модели, которые там получили название Sea Lion.

Эти вертолеты были поставлены им с 2019 по 2023 год. Сегодня они базируются в основном на заправочных судах и применяются как для транспортировки грузов и личного состава, так и в поисково-спасательных миссиях.

В ноябре 2020 года Берлин заказал еще 31 морской вертолет NH90, однако на этот раз — в варианте для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника.

Версия, специально созданная для Германии, получила название Sea Tiger. 16 декабря, спустя более чем пять лет после подписания сделки, на немецкой военно-морской базе Нордхольц состоялась церемония передачи в распоряжение ВМС ФРГ первой такой машины.

На церемонии по этому случаю представители Airbus Helicopters заявили журналистам, что "ни один [существующий противолодочный] вертолет не сопоставим с Sea Tiger ни по продолжительности полета, ни по вместимости кабины, ни по техническому оснащению".

Если конкретно, то модифицированный Sea Tiger отличается наличием комплекса радиоэлектронной борьбы и противодействия, погружного гидролокатора и гидролокационных буев, радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора для обнаружения надводных целей и оптико-электронной/инфракрасной (ОИ/ИК) станции слежения. Также вертолет адаптировали к транспортировке тяжелых вооружений и сделали его носителем противокорабельных ракет (ПКР) Marte AS2u Mk 2, торпед MU90 и 12,7-мм пулеметов M3M.

Кроме того, Sea Tiger оснастили дополнительными внутренними и подвесными топливными баками, системой управления применением средств поражения и вторым рабочим местом для оператора специального оборудования. Для удобства размещения на палубе корабля такие вертолеты имеют складные лопасти и хвостовые балки.

Новые машины призваны постепенно заменить немецкий парк устаревающих противолодочных вертолетов Mk88A Sea Lynx фирмы Westland. Они были приняты на вооружение в 1981 году.

Последние, как заявил журналистам в Нордхольце командующий морской авиацией ВМС ФРГ капитан Бродер Нильсен, могут быть подарены Украине — так же, как в 2024 году это было сделано с вертолетами Sea King того же производителя.

"Sea Lynx будут списаны примерно через год, — сказал Нильсен, чьи слова привела информационно-аналитическая группа Janes. — Думаю, мы найдем хорошее решение [относительно того, что с ними делать дальше]".

"Все Sea Lynx будут продолжать выполнять полеты, — добавил командующий. — Они не отправятся в музей, так что где-то мы уж точно увидим, как они будут летать". В ответ на вопрос, "где-то" — это там же, где сейчас используются ранее списанные немецкие Sea King, он ответил: "Да, Sea King тоже до сих пор летают, так что [Sea Lynx] могут последовать [их примеру]".

Что не так с NH90

Если верить Janes, на вооружении ВМС Германии пока остается 21 вертолет Sea Lynx. Они оснащены РЛС Sea Spray 3000 производства фирмы Marconi (ныне в составе Leonardo), ОИ/ИК-станцией и погружным гидролокатором, а также вооружены торпедами Mk 46 или MU90, 12,7-мм пулеметом и ракетами класса "воздух — поверхность".

Между тем поставки Sea Tiger немецким ВМС запланированы вплоть до 2030 года. За день до церемонии в Нордхольце Нильсен заявил порталу FlightGlobal, что сборку и передачу заказчику новой техники необходимо осуществлять ускоренными темпами из-за "возможной российской агрессии", которая, по его данным, может начаться "с 2029 года".

"Я не говорю, сколько именно мне нужно [вертолетов], но они мне нужны в этой конфигурации как минимум к 2029 году", — указал военачальник, имея в виду Sea Tiger так называемой четвертой очереди (Step 4), которые, как ожидается, будут обновлены до стандарта SWR3.

Последнее, как пояснили во FlightGlobal, означает, что машины будут подключены к тактическому каналу передачи данных Link 22 и получат в качестве оснащения новейшую ОИ/ИК-станцию LEOSS-T от Leonardo с камерами высокого разрешения, гидролокатор OTS-90 Mark II, обновленную систему навигации и ПКР Marte-ER увеличенной дальности действия.

Буквально с первых дней своего существования NH90 считаются едва ли не худшим вертолетом, когда-либо разработанным общими усилиями стран ЕС.

Главной "ахиллесовой пятой" NH90 всегда считалась проблема с обслуживанием, нехватка запчастей и расходных материалов и, как следствие, существенная разница между их номинальным количеством в парке и числом тех, которые фактически могут выполнять задачи по предназначению. Все это влияет и на стоимость их содержания — она весьма высока.

Другие недостатки касаются как конструкции этих вертолетов, так и качества материалов, из которых они изготовлены. В частности, палубный вариант NH90 NFH, как показал опыт их применения в ВМС Нидерландов, подвержен коррозии из-за воздействия морской воды. Ситуация с NH90 TTH, по свидетельству портала Aviacionline, и того хуже.

Кроме того, заказчики периодически жалуются на колоссальные задержки с поставками этих вертолетов. Ожидалось, что к началу серийного выпуска второго поколения этих винтокрылых машин (Block 2) большинство из перечисленных недостатков будет устранено. Хотя при этом неизвестно, насколько NH90 Block 2 окажутся совместимы с проблемными машинами Block 1.

До конца не ясно и то, удалось ли консорциуму NHI — и если да, то насколько — решить проблемы с этими вертолетами на настоящий момент. Aviacionline в своем материале напомнил, что недостатки в NH90 устраняются уже более десяти лет, и многие не только европейские страны, но и другие государства — например, Норвегия, Австралия и Швеция — решили отказаться от их применения, потребовав от производителя многомиллионных компенсаций.

Так, в начале ноября Норвегия и NHI достигли соглашения, согласно которому Осло вернет производителю все закупленные у него вертолеты NH90 вместе с запчастями, инструментами и установленным на них специальным оборудованием, получив дополнительно компенсацию на общую сумму в €375 млн (почти $440 млн).

Тем не менее тот факт, что немецкие ВМС все же начали получать свои обновленные NH90 Sea Tiger, считают в Aviacionline, может говорить о том, что ситуация с вертолетами производства NHI в конце концов стабилизировалась. Технологические стандарты этих машин были пересмотрены, проверены и подтверждены в ходе тщательных испытаний в Северном и Средиземном морях, что значительно снизило риски, связанные с применением уже вновь выпускаемых вертолетов.

С другой стороны, со слов Нильсена, в войсковых условиях Sea Tiger еще не проверялись. Их апробация в составе ВМС Германии, в том числе подразумевающая применение с палуб надводных кораблей, должна начаться лишь в 2026 году.

Всплеск востребованности

Несмотря на все вышесказанное, по утверждению FlightGlobal, спрос на вертолеты производства NHI недавно повысился. Те же Нидерланды, которые ранее среди прочих заказчиков NH90 выражали свое недовольство этими винтокрылыми машинами, 9 декабря заказали очередные три таких вертолета в новейшем стандарте SWR3 с опционом еще на два.

12 декабря NHI получил контракт на продление срока оказания услуг техподдержки и обслуживания греческого парка NH90. За €50 млн ($58,7 млн) консорциум в течение пяти лет будет поставлять Афинам запчасти и осуществлять ремонт вертолетов, что должно "существенно повысить" количество боеготовых машин. Всего в распоряжении греческих военных находятся 20 вертолетов NH90 TTH, последний из которых был поставлен им недавно.

Испания 18 декабря тоже осуществила заказ на 31 аналогичную и еще 69 машин других моделей производства Airbus для всех трех видов своих вооруженных сил на рекордную сумму около €4 млрд ($4,7 млрд). Три из них в тот же день Airbus Helicopters официально передала заказчику на своем заводе в Альбасете.

Генеральный директор испанского отделения фирмы Фернандо Ломбо, присутствовавший на церемонии, назвал NH90 "самым современным из всех существующих в мире вертолетов", превосходящим конкурентов по всем параметрам. Представители испанского Минобороны со своей стороны заявили, что NH90 теперь станет для них основным типом среднего многоцелевого вертолета.

До этого президент консорциума NHI Аксель Алоччио упоминал о том, что по требованию Мадрида компания "испанизирует" эти машины до стандарта HSPN. Как пояснили в Janes, за основу для них будут взяты все те же немецкие противолодочные Sea Tiger и тактические транспортные TFRA (TTH France), которые Франция заказала для своих сил специальных операций. Первый из них будет передан стране в июне 2026 года.

Во время октябрьского пресс-тура на завод Airbus Helicopters во французском Мариньяне Алоччио заявил журналистам, что Sea Tiger и TFRA Standard 2 — "новейшие и наилучшие модификации" морского и сухопутного вариантов NH90, в которых "многие проблемы, связанные с устареванием, были решены".

Беседуя с представителями СМИ в Нордхольце, глава NHI также указал, что Катар, в 2018 году также заказавший в общей сложности 28 вертолетов NH90 в обоих вариантах исполнения, к настоящему моменту получил все 16 машин TTH. Поставка 12 палубных NFH пока продолжается.

Причем, со слов Алоччио, машины, собираемые для Катара, хотя они и принадлежат к проблемному первому поколению, поставляются уже доработанными в отличие от тех, что передавались тем же Нидерландам, Швеции, Норвегии и другим государствам. Поэтому, пояснил президент NHI, проблем с их эксплуатацией у ближневосточной страны возникнуть не должно.

Относительно перспектив NH90 Алоччио отметил, что сейчас их "множество" и консорциум в последние время "в высокой степени вовлечен в различные коммерческие кампании" с целью получить новые заказы на эти вертолеты. Деталями топ-менеджер не поделился, но обещал, что "официальные заявления" на этот счет будут сделаны в первой половине 2026 года.

Он также ожидает, что до конца этого года NHI и профильное управление НАТО, отстаивающее интересы государств альянса, которые выбрали для себя вертолеты NH90, заключат контракт на двухлетние научно-исследовательские изыскания, направленные на поиск возможных вариантов оснащения и улучшения второго поколения этих винтокрылых машин.

В Испании ранее заявляли, что хотя бы несколько вертолетов из новой партии там хотели бы получить уже с возможностью применять вооружения, что в текущем варианте NH90 TTH пока не предусмотрено. Реализовать это планируется лишь во втором поколении такой машины. Рассуждать насчет того, можно ли ускорить эту работу в угоду предпочтениям Мадрида, Алоччио не стал.

Константин Алыш