Лукашенко: Белорусы, решившие "понюхать" демократию Запада, хотят вернуться домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Некоторые белорусы, которые, поддавшись эмоциям, "решили понюхать западную демократию", теперь хотят вернуться домой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Наши законы ничем не отличаются от любых других в мире. Но некоторые решили понюхать западную демократию, поддавшись эмоциям. Сегодня [они] раскаялись, как я говорил, домой хотят вернуться", - сказал он.

"В Конституции определены базовые постулаты государственного развития и нашей идеологии, а любая попытка разрушить их, внести смуту в жизнь людей, влечет уголовную ответственность", - отметил белорусский лидер.