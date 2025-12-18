СБ ООН проведет заседание по запросу Венесуэлы 23 декабря

Такую информацию привели в постпредстве Словении, выполняющей в декабре функции председателя органа

Заседание Совета безопасности ООН

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН планирует провести заседание по Венесуэле 23 декабря. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве Словении, выполняющей в декабре функции председателя органа.

Ранее Венесуэла направила в Совбез запрос на проведение экстренного заседания по ситуации в Карибском море. "Председательство намерено провести заседание по Венесуэле во вторник, в 15:00 (23:00 мск - прим. ТАСС)", - указали в словенском диппредставительстве.