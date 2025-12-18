ТАСС: четыре самолета США вновь заметили у морской границы Венесуэлы

Истребители-бомбардировщики Boeing F/A-18E Super Hornet находятся над нейтральными водами в непосредственной близости от границы Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Не менее четырех военных самолетов США вновь замечены над нейтральными водами Карибского моря в непосредственной близости от границ Венесуэлы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Как минимум четыре самолета палубной авиации, а именно истребители-бомбардировщики Boeing F/A-18E Super Hornet, находятся над нейтральными водами в непосредственной близости от границы Венесуэлы", - сказал собеседник агентства, напомнив, что накануне аналогичные самолеты летали в этом районе в сопровождении двух всепогодных палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Кроме того, как отметил источник, в подконтрольной диспетчерам Пуэрто-Рико воздушной зоне, примыкающей к району полетной информации Венесуэлы, периодически находится военно-транспортный самолет Grumman C-2A Greyhound, используемый как правило для переброски грузов, корреспонденции и работников на авианосцы ВМС США.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. 16 декабря он заявил, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку сил, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы. 18 декабря Трамп уточнил, что введенная им накануне блокада вокруг Венесуэлы не позволит пройти туда тем, кто, по мнению американской стороны, не должен попасть в эту страну.