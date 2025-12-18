Трамп заявил, что не обязан спрашивать разрешение Конгресса на удары по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не обязана запрашивать разрешение у Конгресса на возможное нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле, якобы связанным с наркокартелями.
"Я бы не возражал против того, чтобы сообщить им", - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, намерен ли он запрашивать такое разрешение у членов Конгресса США. "Я не обязан им говорить. Это было доказано", - сказал он, не уточнив, какое доказательство имеет в виду.
"Я бы совсем не возражал против этого. Я просто надеюсь, что с их стороны не будет утечки", - добавил Трамп, имея в виду возможность того, что американские законодатели раскроют журналистам информацию о планах США в отношении Венесуэлы. Он констатировал, что политики в США склонны к таким действиям. "Но для меня не проблема сделать это", - подчеркнул президент, говоря о возможности запросить такое разрешение у Конгресса.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что США намерены начать наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями, в том числе на территории Венесуэлы. Американский лидер заверял, что Вашингтон располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе.
Американский лидер 16 декабря объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social уточнил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".
Законодатели-демократы и некоторые республиканцы неоднократно требовали от Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения со стороны Конгресса. Они подчеркивали, что в США лишь этот законодательный орган обладает полномочиями объявлять войну.
Давление США на Венесуэлу
Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.
Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные силы ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.
ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.