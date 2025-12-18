Орбан: лидеры ЕС ищут пути финансирования Украины, Венгрия не поддержит их планы

БУДАПЕШТ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза продолжают обсуждать на саммите в Брюсселе пути финансирования Украины, но Венгрия в любом случае не согласится с их планами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заранее предупреждавший, что не поддержит ни экспроприацию замороженных российских активов, ни предоставление Украине совместного займа ЕС.

"Переговоры все еще продолжаются в Брюсселе, но, похоже, стороны пришли к выводу, что Венгрию не удастся заставить согласиться на выдачу кредита [Украине]. Есть большая вероятность того, что какую бы помощь они ни захотели предоставить Украине, Венгрия будет держаться подальше от этого", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По сообщениям венгерских СМИ из Брюсселя, участники совещания сделали в четверг вечером перерыв на один час, а затем возобновили дискуссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что "никто не покинет саммит, пока решение о финансировании Украины не будет принято". Встреча рассчитана на два дня, но председатель Евросовета Антониу Кошта допустил, что в случае необходимости она может затянуться до субботы.

