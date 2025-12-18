RTS: в Швейцарии воевавшего за ВСУ наемника приговорили к условному сроку

Военный трибунал признал его виновным в участии в боевых действиях на стороне Украинской армии

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военный трибунал в Швейцарии впервые признал гражданина страны виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила телекомпания RTS.

По ее информации, трибунал приговорил 49-летнего мужчину к полутора годам условного тюремного заключения, если в течение испытательного срока он не совершит нового правонарушения. Испытательный срок определен в четыре года. По данным RTS, приговоренный воевал на стороне ВСУ с февраля 2022 года по декабрь 2024 года.

Ранее в швейцарской военной юстиции ТАСС сообщили о возбуждении расследования в отношении 15 лиц по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Законы запрещают гражданам Швейцарии служить в вооруженных силах других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В феврале комиссия по правовым вопросам Национального совета (парламент) Швейцарии отклонила предложение сделать исключение для желающих воевать на стороне Украины.

Согласно сведениям, опубликованным Минобороны РФ 14 марта 2024 года, 30 из 57 прибывших на Украину швейцарских наемников были ликвидированы.