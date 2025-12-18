Депутат Бундестага Котре: предложения ЕС по Украине оторваны от реальности

Создается много "дымовой завесы", за которой ничего не стоит, добавил эксперт партии "Альтернатива для Германии" по энергетической политике

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре полагает, что предложения Европейского союза по прекращению конфликта на Украине оторваны от реальности.

"Встреча в Берлине была попыткой хоть как-то вовлечь государства - члены ЕС в мирный процесс. Но вы давно уже отстранились от дипломатической игры. Вы даже больше не разговариваете с российскими представителями", - заявил Котре, выступая в ходе дебатов в Бундестаге. При этом он отметил, что "делается множество вещей, создается много дымовой завесы, но, к сожалению, за этим ничего не стоит".

При этом политик утверждал, что предложения ЕС по прекращению конфликта на Украине "оторваны от реальности". "Во-первых, вы игнорируете соотношение сил. Преимущество не только в военном отношении на стороне России. Нет, оно также проистекает из того факта, что США все чаще рассматривают Россию не как врага, а как экономического союзника. Они хотят снова вести бизнес с Россией. В этом вся суть", - указал депутат.

Именно поэтому, по его мнению, "нельзя просто принимать решения на стадии планирования, как это представляет себе ЕС". "Так это просто не работает. Это ключевой момент. Мирные предложения ЕС игнорируют самовосприятие России, правильно это или нет. Не только российское руководство, но и простые люди чувствуют себя преданными Западом", - утверждал Котре.

При этом депутат высказал мнение, что ЕС и руководство ФРГ "совершает ошибки". "Сейчас также есть планы по экспроприации российских активов", - напомнил политик. "Ни ЕС, ни Германия не находятся в состоянии войны с Россией. Такая экспроприация является воровством, нарушающим международное право", - констатировал он.

В то же время он раскритиковал нынешнюю внешнюю политику правительства ФРГ. "Даже крупнейший теракт против "Северного потока" и нашей системы энергоснабжения правительство ФРГ просто принимает как должное. Немецкие деньги, помимо прочего, наполняют карманы коррумпированных политиков на Украине. Все это совершенно не имеет значения для правительства ФРГ и устоявшихся политических партий", - резюмировал он. "Мы вводим санкции, которые в первую очередь вредят нам самим", - заключил политик.