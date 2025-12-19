Макрон: Европе пора возобновить диалог с Россией

Президент Франции считает, что разговор с российским лидером снова станет полезным

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией.

Читайте также

ЕС провалил экспроприацию активов РФ. Киев недополучит €50 млрд

"Я считаю, что разговор с [президентом РФ] Владимиром Путиным снова станет полезным, - приводит его слова газета Le Figaro. - Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти формат для возобновления этих обсуждений должным образом. В противном случае мы будем обсуждать [вопросы урегулирования] между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной, что не является оптимальным".

Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине €90 млрд на следующие два года, сообщила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Путин ранее заявил, что рассчитывает, что Европа вернется на путь диалога с Москвой. Глава российского государства отметил, что если при действующих европейских элитах это маловероятно, то после их смены и по мере укрепления позиций РФ - неизбежно.