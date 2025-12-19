Handelsblatt: саммит ЕС нанес урон авторитету Мерца в Европе

До встречи Евросоюза по активам России канцлер Германии заявлял, что если консенсуса по этому вопросу не случится, то это будет грозить "концом Европы"

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Завершившийся саммит Евросоюза нанес удар по авторитету канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет газета Handelsblatt.

Лидеры ЕС не смогли принять два ключевых решения, которые активно продвигал Мерц перед саммитом - изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева и подписание торговой сделки со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Вместо экспроприации российских активов ЕС решил выделить Украине помощь за счет общих долговых заимствований, а подписание соглашения с MERCOSUR отложено на январь.

До саммита Мерц заявлял, что если торговое соглашение не будет подписано на текущей неделе, то сделка "умрет". Если же не будет достигнут консенсус по российским активам, то это будет грозить "концом Европы", предостерегал канцлер. Результаты саммита в целом могут быть преподнесены как успех, пишет газета. "Тем не менее авторитету Мерца после саммита нанесен ущерб. Его ультиматумы были, очевидно, проигнорированы. А по финансированию Украины остается много открытых вопросов. Потому что даже если канцлер настаивает, что кредиты ЕС в конечном итоге будут обслуживаться за счет российских активов, это никоим образом не гарантированно", - говорится в материале издания.

Как поясняет газета, доступ к российским активам и в будущем будет ограничен, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе просто "отложили на потом" решение проблемы возвращения кредитов.

В ЕС блокировано порядка €210 млрд ероссийских активов, из них €185 млрд - в Бельгии. Еврокомиссия предлагала схему по изъятию этих активов для финансирования Украины. Правительство Бельгии требовало от других страны гарантий возмещения возможного ущерба в том случае, если Россия успешно оспорит действия бельгийских властей через суд, но эти требования были отвергнуты на саммите ЕС 18-19 декабря. В результате страны ЕС договорились выделить Украине €90 млрд помощи за счет коллективных долговых заимствований.