WP: в США после скандала вновь признали свастику символом ненависти

Так, удалили ранее прописанные "смягчающие формулировки", которые больше не приравнивали нацистские эмблемы времен гитлеровской Германии, флаги Конфедерации и веревочные петли для повешения, но считали их "потенциально разжигающими рознь"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана США вновь будет считать свастику символом ненависти, сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, в четверг в руководство Береговой охраны по борьбе с притеснениями и домогательствами на рабочем месте были внесены изменения. Так, были удалены ранее прописанные в документе "смягчающие формулировки", которые больше не приравнивали нацистские эмблемы времен гитлеровской Германии, флаги Конфедерации и веревочные петли для повешения, ассоциирующиеся у многих в США с временами линчевания чернокожих, к символам ненависти, но считали их "потенциально разжигающими рознь". Со ссылкой на временно исполняющего обязанности командующего Береговой охраной США адмирала Кевина Ландея WP сообщила, что эти скандальные нововведения "полностью удалены".

В четверг The Washington Post проинформировала, что из-за наличия этих формулировок в обновленном руководстве Береговой охраны в Сенате Конгресса США была приостановлена процедура утверждения Ландея в должности командующего этим ведомством. Газета напомнила, что после ее ноябрьской публикации о том, что, согласно новому положению ведомства, свастика и ряд других символов отныне будут считаться лишь "потенциально разжигающими рознь", Ландей публично осудил это и распорядился запретить их. Однако, как утверждает газета, этого не произошло, и новые правила были приняты 15 декабря. Как отмечала WP, если Сенат не отменит решение о заморозке утверждения Ландея, то в конце декабря его кандидатура будет направлена назад в Белый дом. В таком случае, уточняла она, вашингтонской администрации придется ее повторно направлять в Конгресс, либо выбирать на эту должность нового кандидата.

Береговая охрана США подчиняется министерству внутренней безопасности, а не Пентагону. Как отметила WP, официальные представители этого рода вооруженных сил отказались от комментариев относительно изменения данных положений.