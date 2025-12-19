США начали переговоры с Израилем о новом соглашении по безопасности

Действие предыдущего истекает в 2028 году

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали переговоры с Израилем по заключению нового меморандума по вопросам военной помощи взамен аналогичного договора 2016 года, действие которого истекает в 2028 году. Об этом порталу Ynet заявил посол США в еврейском государстве Майк Хакаби.

"Мы уже ведем начальные переговоры по меморандуму о взаимопонимании. Я определенно верю, что это [оборонное] сотрудничество продолжится", - указал Хакаби.

Он добавил, что Израиль, по его мнению, будет доволен результатами этих переговоров, и указал, что этот процесс "не имеет себе равных". "У меня нет сомнений - на планете нет другой такой страны, с которой у нас были бы такие партнерские отношения, как с Израилем", - отметил Хакаби.

Посол подчеркнул, что периодически появляющиеся в прессе сообщения со ссылками на источники о разногласиях между Израилем и США относительно мирного урегулирования в Газе и других вопросов не соответствуют действительности. "Мне неизвестно о каких-либо разногласиях. Это процесс, характеризующийся необычайно высоким уровнем сотрудничества и коммуникации. <...> Я не считаю, что какое-либо мимолетное разногласие или конфликт может перерасти в серьезный кризис в отношениях. Я вижу совершенно противоположное", - добавил дипломат.

Меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Израилем по вопросам военной помощи был подписан в 2016 году при президенте Бараке Обаме. Он предполагал выделение еврейскому государству военной помощи на общую сумму $38 млрд в период с 2019 по 2028 год. Документ предполагал поставки Израилю истребителей F-35 и другой передовой американской военной техники, в том числе необходимой для укрепления противоракетной обороны еврейского государства.