Глава МИД Танзании заявил о готовности нарастить связи с Россией "в 10 раз"

Табит Комбо 19 декабря провел двустороннюю встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Танзании Табит Комбо заявил о готовности увеличить взаимодействие с Россией "в 10 раз" после двусторонней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Конечно, в 10 раз!" - ответил он на вопрос журналистов о том, готова ли Танзания наращивать сотрудничество с Россией. При этом глава МИД страны назвал отличной встречу с Лавровым на полях министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 19-20 декабря в Каире. Ее центральной темой, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, станут вопросы углубления сотрудничества в сфере безопасности.