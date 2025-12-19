Польская таможня вернула на Украину 35 вагонов с мусором

Груз пытались ввезти на польскую территорию под видом металлолома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Польская таможня задержала на границе и вернула на Украину 35 железнодорожных вагонов со строительным мусором, который пытались ввезти в Польшу под видом металлолома. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

"Отправитель груза не имел необходимых документов на ввоз отходов", - пояснила радиостанции представитель местного таможенного управления Юстина Пасечиньская.

По данным таможни, мусор общим весом в 1,5 тыс. тонн пытались ввезти в Польшу через ж/д погранпереход "Дорохуск". Тщательная проверка показала, что в вагонах была смесь различных отходов, включая использованные автозапчасти, монтажную пену, кабели, а также текстиль и пластик, сообщила радиостанция.

Прокуратура города Люблин начала расследование инцидента по обвинению в контрабанде.