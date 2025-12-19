Ухань потребовал от штата Миссури $50 млрд за ущерб репутации

Речь идет о заявлениях о происхождении вируса COVID-19

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Уханьский институт вирусологии в Китае, власти города Ухань и Китайская академия наук подали иск на власти штата Миссури, сенатора от этого штата Эрика Шмитта и бывшего генпрокурора региона Эрика Бейли на сумму свыше $50 млрд за ущерб репутации в связи с их заявлениями о происхождении вируса COVID-19. Об этом говорится в документе, который опубликовал Шмитт на своем сайте.

"Сенатор Эрик Шмитт (республиканец от Миссури) объявил о том, что в отношении него Коммунистический Китай подал иск и развернул юридическую кампанию на сумму $50 млрд. Такой первый в своем роде иск, поданный Народным правительством города Ухань, Китайской академией наук и печально известным Уханьским институтом вирусологии, направлен против Шмитта и штата Миссури потому, что они в 2020 году выступили против Китая, который спровоцировал и усугубил пандемию COVID-19", - сказано в релизе законодателя.

В иске, который приложен к заявлению, сказано, что представители Китая требуют от ответчиков официально принести извинения в крупнейших американских и китайских СМИ и понести "гражданскую ответственность за устранение негативных последствий и восстановление репутации истцов". Также истцы хотят добиться компенсации в размере 356 млрд юаней или примерно $50,6 млрд, которую все три ответчика должны "все вместе компенсировать".

В 2020 году Шмитт, занимавший на тот момент пост генерального прокурора штата Миссури, подал иск против властей Китая. Он утверждал, что Китай скрывал информацию о распространении COVID-19. Весной 2025 года Федеральный суд в Миссури удовлетворил иск Шмитта и постановил взыскать с Пекина $24 млрд. Как говорится в заявлении нынешнего генпрокурора Миссури Кэтрин Хэнауэй, власти штата после решения суда собрали документы для их отправки в Китай через Госдепартамент. Представители Китая же, по утверждению Хэнауэй, "отказывались явиться в суд США".

Вопрос о происхождении COVID-19

В конце января газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Центральное разведывательное управление США склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. В мае президент США Дональд Трамп заявлял, что с первых дней пандемии был уверен в том, что возбудитель COVID-19 распространился из исследовательской лаборатории в китайском городе Ухань.

В Уханьском институте вирусологии расположена единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности.

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - передача заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.