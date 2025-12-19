Лукашенко заявил, что Белоруссия не занимается переброской метеозондов в Литву

Президент Белоруссии также в шутку поручил Государственному пограничному комитету не отправлять в Литву метеозонды, чтобы не обострять ситуацию

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не занимается переброской метеозондов в соседнюю Литву.

"Мы этим не занимаемся. Слава богу, что в Литве установили то ли 150, то ли 200 человек, которые этим занимались. Людям надо зарабатывать, вот они и используют эти методы [для переброски контрабанды через границу]. Уже [литовские власти] говорят, что готовы разговаривать на уровне заместителей министров иностранных дел. Милости просим", - сказал он на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко также в шутку поручил Государственному пограничному комитету не отправлять в Литву метеозонды, чтобы не обострять ситуацию.

Лидер республики отметил, что граница должна быть под надежной защитой. В особенности это касается пограничного контроля с Украиной, к которому, помимо пограничников, привлечены также военнослужащие. "Мы обеспечиваем пограничный контроль на протяжении всей нашей границы, кроме России. У нас с Россией граница административная, у нас единое пространство для белорусов и россиян. Это и хорошо", - добавил Лукашенко.

Литовско-белорусские отношения находятся в кризисном состоянии после того, как Вильнюс 29 октября решил на месяц в одностороннем порядке закрыть автотранспортную границу с соседней страной, объявив это мерой борьбы с воздушной контрабандой сигарет. В ответ на закрытие границы Минск запретил проезд по стране литовских фур и распорядился поставить их на платные охраняемые стоянки. 20 ноября Литва границу открыла, но фуры остаются на месте, а воздушные шары контрабандистов время от времени появляются в небе. На этом фоне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о возможности закрыть границу повторно.