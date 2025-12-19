В Раде указали, что почти все люди Миндича остаются во власти

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк напомнил, что 19 декабря ровно месяц, как были отправлены в отставку министр юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук на фоне громкого коррупционного дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк акцентировал внимание на том, что почти все люди, связанные с бизнесменом Тимуром Миндичем, который замешан в коррупционном скандале, остаются в системе власти Украины.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Парламентарий напомнил, что 19 декабря ровно месяц, как были отправлены в отставку министр юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук на фоне громкого коррупционного дела. "Но, как только фокус общественного внимания спал, все последующие громкие заявления об очищении власти остались заявлениями. Почти все люди Миндича в системе власти <...> до сих пор остаются там", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, замглавы Минюста Александр Белоус - "человек 100% Миндича". Депутат возмущен, что "фигурант пленок" сохранил должность и " до сих пор руководит важными направлениями в министерстве юстиции". "Вопрос [премьеру] Юлии Свириденко, а вам ок? Все нормально? Через месяц не успели?" - обратился депутат к главе правительства.

Дело Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался Миндич. У него, у Галущенко и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что тогдашний глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием также называлось имя нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на Умерова, занимавшего ранее пост главы военного ведомства, и уговорил его закупить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. 25 ноября Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована на некоторое время, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски. В тот же день Зеленский отправил его в отставку.