Делегации десятков стран проводят переговоры на полях форума Россия - Африка

Мероприятия проходят в одном из отелей Нового Каира

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Делегации нескольких десятков африканских стран общаются и проводят деловые переговоры и неформальные встречи на полях министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Мероприятия проходят в одном из отелей Нового Каира, передает корреспондент ТАСС.

Для российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, программа началась рано утром с двусторонних встреч. В то же время на площадку начали прибывать участники из африканских стран, включая глав внешнеполитических ведомств, их заместителей, послов в России и представителей бизнес-сообщества.

Деловая программа конференции стартует презентацией Египетского агентства по вопросам партнерства в целях развития (EAPD) и выездной сессией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На повестке дня будет выстраивание равноправного экономического сотрудничества РФ со странами африканского континента.

За рамками официальных мероприятий представители делегаций общаются неформально за чашкой кофе, обмениваются впечатлениями и планами, обсуждают перспективы сотрудничества. Предновогодняя атмосфера в солнечном Каире способствует особенно дружественной обстановке.