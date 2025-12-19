Правящая Социал-демократическая партия Литвы изберет председателя в мае 2026 года

Председатель Социал-демократической партии Литвы избирается на два года

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 19 декабря. /ТАСС/. Очередные выборы председателя правящей Социал-демократической партии Литвы состоятся в мае 2026 года. Об этом сообщил журналистам представитель партийной организации по связям с общественностью Андрюс Грумадас.

"Выборы состоятся на съезде партии, который намечен на май 2026 года", - сказал он.

В настоящее время социал-демократов возглавляет мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс. Он занял пост со статусом временного председателя партии после того, как в июле 2025 года подал в отставку как с должности премьер-министра, так и партийного лидера Гинтаутас Палуцкас, связи которого с бизнесом вызывали подозрения в коррупции.

