Почти 500 тыс. жителей Камбоджи покинули дома из-за конфликта с Таиландом

Большинство из них - женщины и дети

© AP Photo/ Heng Sinith

ХАНОЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Почти 500 тыс. жителей Камбоджи были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения конфликта на границе с Таиландом, большинство из них - женщины и дети. Об этом сообщило Камбоджийское агентство печати со ссылкой на данные МВД королевства.

По его информации, около 498,2 тыс. жителей 14 провинций покинули свои дома. Среди них почти 418,8 тыс. женщин и детей. В результате обстрелов в Камбодже, по последним данным, погибли 18 мирных жителей, еще 78 человек получили ранения. С начала декабрьской эскалации повреждения получили 73 жилых дома, несколько религиозных объектов, а также городская и дорожная инфраструктура.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.