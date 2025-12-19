Лукашенко рассказал, что смотрел выступление Путина на "Итогах года"

Белорусский президент убежден, что за ходом собрания следили руководители азиатских и африканских стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что смотрел выступление российского лидера Владимира Путина на "Итогах года".

Ранее президент РФ заявил, что в прямом эфире 18 декабря смотрел речь белорусского коллеги на заседании VII Всебелорусского народного собрания и поздравил с ярким выступлением.

"Старшего брата посмотрел по телевизору. У него тоже сегодня очень важный отчетный период - пресс-конференция. Он поздравил нас с большим успехом", - сказал Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Белорусский президент убежден, что за ходом собрания следили руководители азиатских и африканских стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. "Я уверен, что они также с удовольствием отметят успех нашего сегодняшнего собрания", - добавил Лукашенко.